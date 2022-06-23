“الملاحة الجوية” توقع اتفاقيتين مع “إندرا” و”تاليس”

تطوير أبراج المراقبة الافتراضية وتسويق نظام إدارة الصيانة

جدة : البلاد

وقعت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، اتفاقية شراكة مع عملاقة أنظمة الملاحة الجوية عالميا شركة إندرا سيستيماس الإسبانية، للعمل على تطوير أبراج المراقبة الجوية الافتراضية تمهيداً لتقديم هذه التقنية إقليميا وعالميا، كما وقعت اتفاقية تعاون مع شركة تاليس العالمية (Thales)، لتطوير وتسويق نظام إدارة الصيانة الذي تم ابتكاره وتصميمه من قبل شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية.

مثل شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية خلال توقيع الاتفاقيتين الرئيس التنفيذي المهندس عبدالعزيز بن سالم الزيد، فيما مثل شركة إندر الرئيس التنفيذي الأستاذ lgnacio Mataix ومثل شركة تاليس نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأنظمة الأرضية والجوية العالمية السيد سلومون كريستوف.

ووقعت الاتفاقيتين خلال مشاركة شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية في المؤتمر العالمي لإدارة الحركة الجوية بإسبانيا، الذي انطلق بمشاركة كبريات شركات الطيران والملاحة يوم 21 من الشهر الحالي.

وتأتي هاتين الاتفاقيتين في إطار التطور الذي يشهده قطاع الطيران المدني بالمملكة، تحت ظل القيادة الرشيدة -حفظها الله- التي تهتم بتوطين أحدث التقنيات والأنظمة تماشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

وبموجب الاتفاقية الثانية ستتولى SANS تطوير النظام تقنياً وفنياً بما يتوافق مع متطلبات الجهات المستهدفة وفقاً لأعلى المعايير التشغيلية ضمن إطار السلامة، فيما ستتولى شركة تاليس توفير متطلبات النظام من الناحية التجارية والتسويقية بشكل تنافسي يضمن الاستمرارية والتوسع في المستقبل والاستفادة من خبراتهم التقنية في هذا المجال. تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن إطار استراتيجية الخدمات التجارية لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية والمساهمة في تطوير أنظمة الملاحة الجوية عالمياً.

وتعتبر شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية من الشركات الرائدة اقليمياً وعالمياً في مجال الملاحة الجوية، إذ حققت مؤخرا العديد من الجوائز العالمية والإقليمية، منها: تحقيق المركز الخامس عالميا في مجال السلامة، فضلا عن جائزة التميز والابتكار، فيما ستواصل الشركة جهودها لتعزيز دورها ومبادراتها للمساهمة في المحتوى المحلي.

ووقعت شركتي الملاحة الجوية و”إندرا” مؤخرا، خلال منتدى مستقبل الطيران في الرياض، اتفاقية لتركيب وتشغيل أول برج مراقبة افتراضي يدار عن بعد في الشرق الأوسط بمطار العلا الدولي، في إنجاز سعودي جديد وفريد بقطاع الطيران في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الملاحة الجوية المهندس عبدالعزيز بن سالم الزيد: “يسعدنا توقيع مذكرتي تعاون مع شركتي إندرا الإسبانية، وتاليس الفرنسية، وفق استراتيجية محكمة بهذا الشأن لتحقيق الأهداف المشتركة، وتقديم أفضل الخدمات في مجال النقل الجوي”.

ولفت إلى أن المذكرتين تعززان الشراكة بين الطرفين، وتحققان الريادة في قطاع النقل الجوي، لاسيما وأن الشركات الثلاث تملك خبرة كافية وكفاءات متميزة في تخصصات النقل الجوي، كما أن شركتي إندرا وتاليس تمتلكان رصيدا من الإنجازات العالمية في مجالي توريد وتركيب الأنظمة الملاحية، وتطوير وتسويق نظام إدارة الصيانة.

وأشار المهندس الزيد، إلى أن قطاع الطيران المدني بالمملكة شهد نهضة كبيرة خلال الخمس سنوات الماضية، مؤكدا أن رؤية .٢.٣ ستحقق قفزات نوعية ونهضوية شاملة في كافة القطاعات، من بينها قطاع الطيران.

وشدد على أن استراتيجية قطاع الطيران المدني التي أقرت في وقت سابق، تمثل منعطفاً تاريخياً مهما لصناعة الطيران في المملكة ورسمت مستقبل صناعة النقل الجوي. ليكون مساهما في خلق اقتصاد متنوع ومزدهر واحد ممكنات رؤية المملكة ٢٠٣٠، التي تركز على تطوير قطاع الطيران المدني، وخلق بيئة استثمارية عالمية، وأن تكون المملكة مركزا لوجستيا يربط القارات الثلاث، علاوة على تكاملها مع العديد من الاستراتيجيات وأبرزها استراتيجية السياحة.