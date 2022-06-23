25 أغسطس انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

جدة : البلاد

أعلن نادي الصقور السعودي إقامة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي والمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور من 25 أغسطس حتى 3 سبتمبر 2022، بمقره في ملهم شمال الرياض.

ويحتفي المعرض بموروث الصقارة وهواة تربية الصقور وعشاق الأسلحة والصيد بها، التي تعد هواية لأبناء الجزيرة العربية وترمز للإرث الثقافي الضارب في جذور التاريخ، فيما يوفر المزاد الدولي منصة موثوقة وفريدة من نوعها لنخبة صقور العالم.

و ثمن المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل الرعاية الكريمة التي يجدها هواة ومحبو الصقور والصيد من المشرف العام على النادي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومتابعة رئيس مجلس إدارة نادي الصقور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مقدماً التهنئة للصقارين في جميع أنحاء العالم بمناسبة انطلاقة فعاليات النادي للعام 2022-2023 من خلال معرض الصقور والصيد السعودي الدولي والمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور.

وأوضح المتحدث الرسمي للنادي أن تنظيم معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الأضخم من نوعه في المنطقة حقق في نُسخِه الماضية نجاحات كبيرة، مفيدًا أنه المعرض الأضخم من نوعه على مستوى العالم، إذ يتضمن أجنحة لشركات الأسلحة، ومنطقة لعرض الصقور، وجناحا لأدوات ومستلزمات التخييم ، والسيارات المجهزة لأغراض الرحلات البرية، ومناطق للفنون والتفاعل العائلية، وجناح صقار المستقبل، إضافة إلى متحف رقمي، والكثير من الفعاليات المصاحبة.

وبيّن أن المزاد أثبت نجاحه بصورة لافتة من خلال توفير سلالات نادرة، حيث شهدت نسخة 2021 بيع أغلى صقر جير (ألترا وايت) بمبلغ مليون و 750 ألف ريال، مشيدًا بنجاح نادي الصقور السعودي في كسب ثقة الصقارين في أن يكون منصة موثوقة وآمنة.

وأكد أن نادي الصقور السعودي ماضٍ في تحقيق رؤيته المتمثلة في أن يكون الرائد الأول في مجال التطوير والإبداع في هواية الصيد بالصقور وتربيتها ورعايتها، وأن يكون رافداً ثقافياً واقتصادياً ومنصة لتعزيز الوعي البيئي، وذلك بإيصال رسالته التي تتمحور حول المحافظة والترويج للتراث والتقاليد التاريخية لثقافة الصيد بالصقور في المملكة.