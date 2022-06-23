“معرض المدينة المنورة للكتاب” منارة فكرية ومنهل للمعرفة والأدب

المدينة المنورة : واس

يعيش زوار معرض المدينة المنورة للكتاب 2022 الذي أطلقته هيئة الأدب والنشر والترجمة الخميس الماضي، بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات والمعارض وسط مشاركة ما يقارب 200 دار نشر متنوعة محلية وعربية ودولية، و80 فعالية وأمسية بمشاركة نخبة من المتحدثين من داخل المملكة وخارجها، حيث يشارك المثقفون والمؤرخون والأدباء في جلسات حوارية وندوات وأمسيات شعرية وورش عمل.

وتحدث عدد من زوار المعرض لوكالة الأنباء السعودية عما يمثله هذا المعرض من أهمية في تعزيز الوعي المجتمعي وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وقال المستشار الأسري والتربوي فهد الحازمي: إن الزخم الكبير لدور النشر أعطى زوار المعرض فرصة لانتقاء ما يريد من الكتب والتعرف على موضوعات متنوعة من دور نشر وآراء مختلفة، ما سينعكس على زيادة الوعي بالقراءة ويشجع انتشار المعرفة للإسهام في نهضة الأمم وبناء أجيال واعية.

بدوره، عبر عبدالله الحربي عن سعادته خلال زيارته للمعرض الذي يزخر بالعديد من الفعاليات التي تهم جميع الشرائح كالشعر والمحاضرات والندوات، مشيرًا إلى أن للطفل نصيبًا كبيرًا بهذا المعرض من خلال الأقسام التي تعرض الألعاب التعليمية والكتب والقصص الخاصة بالأطفال.

يذكر أن فعاليات معرض المدينة المنورة للكتاب تتواصل يومياً حتى 26 من ذي القعدة الجاري، وتشهد تنظيم أكثر من 80 فعالية متنوعة تتضمن عقد الندوات، والجلسات الحوارية، والأمسيات الشعرية، وورشِ العمل في حقول الفكر والعلم والثقافة والأدب، بمشاركة نخبة من أهم الكتاب والأدباء والمثقفين السعوديين والعرب، بالإضافة إلى جناح الطفل المتضمن عشرات الأنشطة والفعاليات لصقل مهارات الأطفال وتنمي معارفهم ومواهبهم المعرفية والإبداعية.