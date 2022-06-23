تصنيف فيفا الشهري: السعودية السادس عربيًا وآسيويًا

تراجع منتخب السعودية في تصنيف “FIFA” الشهري إلى المركز 53، في الترتيب الجديد الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم عن شهر يونيو 2022.

وأعلن “FIFA” عن التصنيف الجديد صباح اليوم الخميس 23 يونيو في بيان رسمي، إذ فقد منتخب السعودية 8 نقاط ليهبط إلى المركز الـ53.

وحصد “الأخضر” 1435.74 نقطة إجمالًا، وضعته في الترتيب السادس عربيًا، بعد منتخبات المغرب وتونس ومصر والجزائر وقطر على التوالي.

أمّا آسيويا فجاء منتخب السعودية في الترتيب السادس أيضًا، خلف منتخبات إيران واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر على التوالي.

عالميًا، حافظ المنتخب البرازيلي على صدارة التصنيف، وجاء بعده بلجيكا في المركز الثاني، ثم الأرجنتين وفرنسا وإنجلترا تواليًا.

تصنيف الفيفا الشهري عن المنتخبات العربية يونيو 2022

1- المغرب

2- تونس

3- مصر

4- الجزائر

5- قطر

6- السعودية

7- الإمارات

8- العراق

9- عمان

10 البحرين