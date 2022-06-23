النصر يحافظ على ” الثالث” برباعية في الحزم

متابعة- محمود العوضي
حقق فريق النصر فوزًا كبيرا على مضيفه فريق الحزم، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس في الرس برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من دوري المحترفين.
جاء الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة 12 عن طريق اللاعب عبدالإله العمري، قبل أن يضيف البرازيلي تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 60.
فيما سجل اللاعب أولا جون هدف تقليص الفارق للحزم في الدقيقة 69، بعدما أحرز ركلة جزاء بنجاح احتسبها الحكم ضد فريق النصر، لكن سامي النجعي عزز النتيجة للنصر بالهدف الثالث في الدقيقة 85.
واختتم البرازيلي تاليسكا مهرجان أهداف النصر في الدقيقة 90+3، لتنتهي المباراة بفوز النصر برباعية مقابل هدف.
ليرفع النصر رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب” المؤهل لدوري أبطال آسيا والسوبر السعودي”، بينما تجمد رصيد الحزم عند 17 وكان قد هبط لدوري الدرجة الأولى في وقت مبكر.