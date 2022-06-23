الخليفي يعد بـ”أفضل” نسخة من ميسي!

قال رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، إنه يعد الجماهير بأن يقدّم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل نسخة له الموسم المقبل.

وخص الخليفي يومية “لو باريزيان” الفرنسية بمقابلة حصرية، تحدث خلالها عن عديد الأمور من بينها الموسم الأول الباهت لميسي مع النادي الباريسي.

انتقل ميسي (35 عامًا) إلى باريس سان جيرمان طليعة الموسم الماضي 2021-2022 بالمجّان، قادمًا من برشلونة الإسباني بعد 20 عامًا مع الكاتالوني.

وقدّم ميسي أداءا متواضعًا في أول مواسمه مع الباريسي، إذ سجل 6 أهداف فقط بمسابقة الدوري، لكنه تمكن في المقابل من تقديم 15 تمريرة حاسمة.

وتعرض ميسي إلى الإصابة بفيروس كورونا لفترة، قبل أن يتعرض لصافرات استهجان من الجماهير بعد الإقصاء من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

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لكن الخليفي يؤمن أن ميسي سيقدّم أفضل نسخة أداء له على الإطلاق في الموسم المقبل، مؤكدًا أن أحداث الموسم البائد باتت من الماضي الآن.

وقال الخليفي: “لم يقدم ميسي أفضل مواسمه معنا بالطبع، لم يكن الموسم الماضي سهلًا إطلاقًا، لقد تغيّر كل شيء في حياته بعد 20 عامًا في برشلونة”.

يختتم: “لقد اكتشف دولة ومدينة و ثقافة وحياة جديدة كليًا عليه، كما أنه أصيب بكورونا، لكن الموسم المقبل سنرى بالتأكيد أفضل نسخة من ميسي إطلاقًا”.

أفضل أهداف وتمريرات ميسي مع باريس سان جيرمان 2021-2022