الرياضة الباطن ينعش آماله في البقاء بدوري المحترفين

متابعة- محمود العوضي

أنعش فريق الباطن حظوظه في البقاء بدوري الكبار بعد نجاحه في تحقيق فوز مهم، بهدفين مقابل هدف على نظيره ضمك خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم (الخميس) في حفر الباطن، ضمن منافسات الجولة (29) من دوري المحترفين. تقدم فريق ضمك مبكرا بعد مرور (6) دقائق من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب نونو قبل أن يرد الباطن بتعادل سريع في الدقيقة (12) من ركلة جزاء سددها لاعبه محمد رايحي، ثم أضاف زميله يوسف الشمري الهدف الثاني.

فرفع الباطن رصيده بهذا الفوز إلى النقطة (32) في المركز 13 بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد ضمك عند النقطة (43) في المركز الخامس.