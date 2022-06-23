الأهلي يقترب من الهبوط.. وحظوظ الرائد تنتعش

جدة – هلال سلمان
تصوير- ريان أبوهبرة
تعرض فريق الأهلي لخسارة ثقيلة على أرضه وأمام جماهيره على يد ضيفه الرائد بنتيجة (3-1) مساء اليوم، في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليقترب كثيرا من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.
بات الأهلي بحاجة إلى الفوز في الجولة الأخيرة أمام الشباب في الرياض، وانتظار تعثر أحد الفرق المهددة بالهبوط.
تقدم الرائد في الشوط الأول بهدف لاعب الأهلي السابق عقيل بلغيث من متابعته لركلة ركنية قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، وأضاف رائد الغامدي ثاني أهداف الرائد (د 60) قبل أن يجهز المغربي كريم بركاوي على آمال الأهلاويين بالعودة للمباراة بتسجيله الهدف الثالث (د 80).
فيما سجل البرازيلي إدواردو هدفا شرفيا للأهلي في الوقت بدل الضائع، ليهبط الأهلي للمركز ال 14 بعد توقف رصيده عند 31 نقطة متقدما بفارق الأهداف على الاتفاق قبل الأخير، فيما صعد الرائد للمركز ال 12 بعد أن رفع رصيده إلى 33 نقطة.