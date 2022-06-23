اصطفاف نادر لخمسة كواكب فجر الجمعة

جدة : البلاد

يستعد الراصدون في الوطن العربي لرؤية اجتماع نادر للكواكب في سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس يوم الجمعة 24 يونيو 2022، حيث ستصطف الكواكب الخمسة المرئية جميعًا في نفس الوقت على التوالي مع وجود القمر في منظر مشاهد بالعين المجردة للمرة الأولى منذ 18 سنة .

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهره: “إن الكواكب الخمسة تعرف بالكواكب المرئية لأنه يمكن رؤيتها بدون الحاجة لاستخدام المنظار أو تلسكوب وهي عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل ، وسيكون اصطفافها على قبة السماء بحسب ترتيبهم الطبيعي من حيث البعد من الشمس.

وعدّ اصطفاف الكواكب، حدثًا فلكيًا يحصل عندما تظهر مجموعة من كواكب النظام الشمسي في صف واحد تقريباً في نفس المنطقة من السماء ، كما تشاهد من الأرض وفي الفضاء تكون على نفس الجانب من الشمس.

وأشار إلى أنه يمكن للجميع رؤية اصطفاف الكواكب فجر الجمعة من أي مكان بشرط أن يكون الأفق الشرقي مكشوفًا بالكامل ولا تحجبه مباني أو تضاريس طبيعية، نظرا لأن كوكب عطارد سيكون منخفضًا نحو الأفق أما الكواكب الأخرى فستكون عالية في السماء.

ولفت أبو زاهره النظر إلى أنه يفضل مراقبة الاصطفاف الكوكبي قبل الفجر بساعة حيث سيكون المشتري وزحل والزهرة الكواكب البارزة بوضوح بين النجوم وستكون نابضة بالحياة ومشرقة للغاية، وسيكون المريخ على يسار المشتري وعطارد على يسار كوكب الزهرة وسوف يشكلون قوسًا من الشرق إلى الجنوب.

يذكر أن مثل هذه الاصطفافات الكوكبية سيتكرر من جديد بعد عدة سنوات وتحديدًا في العام 2040 .