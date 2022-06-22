الإقتصاد

الانتقال لعمل جديد دون شرط المقابل المالي

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو القعدة / 1443 هـ      22 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – البلاد

أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال “منصة قوى”، تحديثاً على نظام الانتقال الوظيفي للعامل بين المنشآت الفردية، وذلك امتداداً لتطوير سياسات وخدمات الوزارة، بما يتماشى مع مستهدفات إستراتيجية سوق العمل ورفع كفاءته ومستوى الحقوق العمالية.

ويقتضي تحديث النظام بـ “تمكين العامل من الانتقال إلى صاحب عمل جديد دون انتقال المقابل المالي غير المسدد من صاحب العمل السابق قبل الانتقال وبقائه عليه، مع مطالبة صاحب العمل الجديد بدفع المقابل المالي من تاريخ انتقال العامل إليه”.

يأتي هذا التحديث لمصلحة جميع الأطراف من خلال إيقاف تراكم المبالغ غير المسددة على صاحب العمل الحالي، وعدم تحميل صاحب العمل الجديد عبء مديونية تلك المبالغ لفترة سابقة، لم يستفد فيها من خدمات العامل، وأيضاً المساهمة في تحسين رحلة العامل ورفع مستوى مرونة إجراءات الانتقال الوظيفي بين المنشآت لإيجاد سوق عمل جاذب.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أتاحت منصة قوى لتُمكن قطاع العمل من الوصول إلى جميع خدماتها بنفاذ موحد، حيث تهدف إلى إيجاد سوق عمل متكامل وتنافسي يحقق مستهدفات إستراتيجية سوق العمل.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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