أمين جدة يدشن معرض رؤية قائد وحلم وطن

جدة – خالد بن مرضاح

افتتح أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي أمس الثلاثاء معرض (رؤية قائد وحلم وطن) الذي تنظمه أمانة محافظة جدة بالتعاون مع جمعية عيون جدة في مركز صيرفي ميجا مول ويجسد هذا المعرض إبداعات الفناين في تصوير أبعاد رؤية 2030 وما تم من إنجازات عظيمة لبلادنا العزيزة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.

ويضم المعرض عدد 50 لوحة فنية شارك في تنفيذها عدد 30 من كبار الفنانين والهواة بالإضافة الى لوحة جدارية بطول 9م وارتفاع 3,5 م تحتوي على عدد من اللوحات والصور التي تجسد العديد من الإنجازات التي تحققت وفق رؤية المملكة الطموحة 2030 وعرابها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين في العديد من المدن وشملت العديد من المشاريع الاقتصادية والتنموية.

وأشاد صالح بن على التركي الذي شارك خلال حفل الافتتاح في رسم أحد اللوحات مع أحد الفنانين بمبادرة جمعية عيون جدة وبالفنانين والفنانات المشاركين في هذا المعرض الذي تزين بإنجازات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله وجسدها عدد من الفنانين المشاركين في المعرض وتناولت مواضيع هذه الأعمال المزج بين الفن التشكيلي وتجسيد أبرز إنجازات بلادنا العزيزة والتي وخلال هذه الفترة القصيرة زمنياً أنجز ت العديد من البرامج والمشاريع والتي نهضت بها بلادنا العزيزة لتصبح في مصاف الدول التي يشار لها بالبنان في التطور والتكنولوجيا ومختلف نواحي الحياة وأصبحت تتبوأ بحمد الله وفضله مكانة كبيرة حماها الله وحفظها من كل سوء.

وأوضح المهندس أنس صيرفي رئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة أن هذا المعرض يهدف الى ابراز الإنجازات الكبرى التي تحققت في هذا العهد الزاهر وهذا الزمن القياسي في عمر المدن بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة واشراف سمو ولي عهده الامين حفظهما الله ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي كانت محط أنظار العالم وتبوأت خلالها المملكة مكانة متقدمة بين الدول العشرين الاقوى في العالم في كافة المجالات مشيرا الى ان سمو ولي العهد هو ملهم جيل الرؤية والداعم الأول لتحقيق طموحاتهم وآمالهم للتقدم والازدهار نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

والجدير بالذكر أن المعرض والذى أشرف عليه كل من م.مساعد الحليس والفنانة ليلى مداح سيستمر لمدة أسبوع الى يوم الاثنين 27 / 6 / 2022م في الدور الأرضي بالصيرفي ميقا مول بوابة رقم 3 ويستقبل زوارة خلال الفترة من الساعة 11 صباحاً الى الساعة 10 مساءً.