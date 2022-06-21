ميلان “ينقضّ” على حكيم زياش

اقترب ميلان الإيطالي من الحصول على خدمات الجناح المغربي حكيم زياش (29 عامًا) من تشيلسي الإنجليزي بحسب تقارير صادرة الثلاثاء 21 يونيو.

وبات زياش خيارًا ثانويًا للمدرب الألماني توماس توخيل في تشكيلة البلوز، ما عزز فرص انضمامه إلى ميلان في سوق الانتقالات الصيفي الحالي 2022.

لعب زياش 38% من الدقائق المتاحة مع النادي الموسم الماضي 2021-2022، وبدأ فقط 14 مباراة أساسيًا من أصل 38 جولة في الدوري الإنجليزي.

وبدا أن تشيلسي مستعدًا لبيع حكيم زياش في الميركاتو الحالي، فيما برز اسم نادي ميلان في طليعة الأندية الراغبة في الحصول على خدماته.

ميلان هو بطل إيطاليا عن الموسم الماضي، إذ قاده المدرب ستيفانو بيولي لحصد أول لقب للكالتشيو منذ 11 عامًا، بعد منافسة شرسة مع الجار الإنتر.

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وفي حالة انضمام حكيم زياش إلى ميلان فإن الجناح فائق المهارة سيجد مكانة بالتشكيلة الأساسية للروسونيري، الذي يعاني في مركز الجناح الأيمن.

عرض ميلان للتعاقد مع حكيم زياش هو استعارة اللاعب الموسم المقبل 2022-2023 مقابل 5 ملايين يورو، مع إمكانية الشراء النهائي بـ 20 مليون يورو.

سجّل زياش 8 أهداف بقميص تشيلسي الموسم الماضي في كل البطولات، فيما قدّم 6 تمريرات حاسمة إلى زملائه، ووفد إلى النادي في الأساس صيف 2020 من فريق أياكس أمستردام الهولندي مقابل رسوم مالية بلغت 40 مليون يورو.