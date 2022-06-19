عندما أراد ميسي “قتل” باريديس

أوضح الأرجنتيني لياندرو باريديس متوسط ميدان نادي باريس سان جيرمان أنه كاد يتعرض للقتل من مواطنه ليونيل ميسي عام 2021 بعد إحدى المباريات.

باريديس تدخل بقوة على قدم ميسي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وباريس سان جيرمان، حينما كان ميسي لاعبًا للنادي الكاتالوني.

وعقب المباراة دخل ميسي وباريديس في مناوشات كادت تتحول إلى عراك بالأيدي بعد أن دهس الأخير قدم أفضل لاعب في العالم 7 مرات بقوة بالغة.

في مقابلة مع “Caja Negra” قال باريديس مازحًا إنه ألقى ببعض الكلمات المستفزة نحو ميسي عقب المباراة، لدرجة أنه كان يريد قتله بالفعل حينها.

انتقل ميسي بعد تلك المباراة بـ4 أشهر إلى باريس سان جيرمان وأصبح زميلًا لباريديس في النادي الباريسي، والمنتخب الأرجنتيني أيضًا على حد سواء.

يقول باريديس عن العلاقة مع ميسي بعد انتقاله لباريس: “عندما نتحدث الآن عن تلك الحادثة نتذكر ونضحك، لكن حينها بالفعل كان غاضبًا ويريد قتلي”.