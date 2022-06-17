الرياضة

إصابات هالاند “قنبلة” موقوتة في سيتي!

محمد ابو الوفاaccess_time18 / ذو القعدة / 1443 هـ      17 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
إصابات هالاند

سلطت وسائل إعلام الضوء على إمكانية تفاقم إصابات إيرلينغ هالاند مستقبلًا مع فريقه الجديد مانشستر سيتي الإنجليزي عطفًا على سجلات إصاباته السابقة.

 

انتقل هالاند (21 عامًا) في الميركاتو الحالي، إلى حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي قادمًا من بوروسيا دورتموند مقابل 60 مليون يورو.

 

وبدت مخاوف لدى مشجعي سيتي حيال إصابات هالاند التي تكررت في الموسمين الماضيين مع بوروسيا دورتموند، وإمكانية تكرار سيناريو عثمان ديمبيلي.

 

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ديمبيلي هو أغلى صفقة في تاريخ برشلونة وتعاقد معه من بوروسيا دورتموند أيضًا عام 2017، لكنه غاب منذ تلك الفترة عن أكثر من 120 مباراة للإصابة.

 

المقارنات بدأت تظهر في الصحافة الإنجليزية بين إصابات هالاند وديمبيلي، خاصة أن غيابات ديمبيلي لم تتضح إلا بعد انتقاله لبرشلونة، وهذه نقطة مقلقة.

 


في الموسم السابق 2021-2022 غيّبت إصابات هالاند اللاعب عن دورتموند في 16 مباراة، وفي موسم 2020-2021 غاب هالاند عن 10 مباريات.

 

أغلب إصابات هالاند تمحورت حول المشكلات العضلية والفخذ، وهي نفس إصابات ديمبيلي تقريبًا، ما أثار الشكوك والريبة لدى مشجعي النادي السماوي.

 

سجل هالاند في الموسم الماضي مع بوروسيا دورتموند 29 هدفًا من إجمالي 30 مباراة خاضها في كل البطولات، فضلًا عن تقديم 4 تمريرات حاسمة.

 

مجموعة من أفضل أهداف هالاند مع بوروسيا دورتموند

 

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