إصابات هالاند “قنبلة” موقوتة في سيتي!

سلطت وسائل إعلام الضوء على إمكانية تفاقم إصابات إيرلينغ هالاند مستقبلًا مع فريقه الجديد مانشستر سيتي الإنجليزي عطفًا على سجلات إصاباته السابقة.

انتقل هالاند (21 عامًا) في الميركاتو الحالي، إلى حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي قادمًا من بوروسيا دورتموند مقابل 60 مليون يورو.

وبدت مخاوف لدى مشجعي سيتي حيال إصابات هالاند التي تكررت في الموسمين الماضيين مع بوروسيا دورتموند، وإمكانية تكرار سيناريو عثمان ديمبيلي.

اقرأ أيضًا.. هدايا ثمينة.. كيف ودّع هالاند زملائه في دورتموند؟



ديمبيلي هو أغلى صفقة في تاريخ برشلونة وتعاقد معه من بوروسيا دورتموند أيضًا عام 2017، لكنه غاب منذ تلك الفترة عن أكثر من 120 مباراة للإصابة.

المقارنات بدأت تظهر في الصحافة الإنجليزية بين إصابات هالاند وديمبيلي، خاصة أن غيابات ديمبيلي لم تتضح إلا بعد انتقاله لبرشلونة، وهذه نقطة مقلقة.

Posting a bit too much today, but this is how excited I am 🙃 pic.twitter.com/AJhnFiGbLh

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) June 13, 2022