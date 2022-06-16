السعودية تتأهل للتصفيات النهائية لبرنامج الابتكار العالمي

الرياض : البلاد

تأهلت المملكة العربية السعودية مع خمس دول أخرى للتصفيات النهائية لتقديم عروضهم لبرنامج الابتكار العالمي والمنافسات الذي يجمع الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية، بعد منافسة شديد لأكثر من 1300 مشارك من جميع أنحاء منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في نسخة هذا العام، عرضوا من خلالها حلول المدفوعات والحلول التجارية المبتكرة الموجهة للمستهلكين الأفراد والشركات.

وسيتنافس المتأهلون للتصفيات النهائية لفرصة الفوز بعدد من الجوائز المالية، في بما في ذلك جائزة “تصويت الجمهور” وجائزة ”فيزا دايركت” المخصصة. وضمان المشاركة في النهائيات العالمية لمبادرة فيزا في كل مكان المزمع تنظيمها في دولة قطر في نوفمبر 2022.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في التصفيات الإقليمية لمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يوم الجمعة 17 نوفمبر 2022 الساعة السادسة مساءً بتوقيت منطقة الخليج القياسي عبر منصة “تك كرانش” (TechCrunch)

وفي هذا السياق، قال أوتو ويليامز، نائب الرئيس الأول ورئيس الشراكات والابتكار والحلول الرقمية في فيزا في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “تبذل شركات التكنولوجيا المالية ومزودو حلول المدفوعات الآخرين جهوداً متواصلة للارتقاء بأنظمة الدفع المخصصة للمستهلكين والشركات على حد سواء، وهو أمر من شأنه تعزيز قدرة الأفراد على الوصول إلى الأموال التي يحتاجونها بسرعة، لاسيما في ضوء الحاجة الماسة لتوفير مثل هذه المزايا والتي ظهرت بوضوح خلال الجائحة. وفي منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا على وجه التحديد، شهدنا نمواً كبيراً لقطاع التكنولوجيا المالية. ومجدداً هذا العام، لمسنا في المبادرة ارتفاعاً بعدد المتقدمين للمسابقة من المنطقة مقارنة بالمناطق الأخرى، حيث تضاعف العدد الإجمالي للطلبات تقريباً مقارنة بالعام الماضي. ويقدم ذلك دلالة واضحة على المكانة والأهمية المتنامية لهذه المنطقة في قطاع التكنولوجيا المالية، وما يقدمه اقتصادها الرقمي من إمكانات نمو هائلة”.

وبالمجمل، نجحت خمس جهات في الوصول إلى التصفيات النهائية عن منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ضمن مسابقة مبادرة “Visa في كل مكان: