السعودية تتأهل للتصفيات النهائية لبرنامج الابتكار العالمي

الرياض : البلاد
تأهلت المملكة العربية السعودية مع خمس دول أخرى للتصفيات النهائية لتقديم عروضهم لبرنامج الابتكار العالمي والمنافسات الذي يجمع الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية، بعد منافسة شديد لأكثر من 1300 مشارك من جميع أنحاء منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في نسخة هذا العام، عرضوا من خلالها حلول المدفوعات والحلول التجارية المبتكرة الموجهة للمستهلكين الأفراد والشركات.
وسيتنافس المتأهلون للتصفيات النهائية لفرصة الفوز بعدد من الجوائز المالية، في بما في ذلك جائزة “تصويت الجمهور” وجائزة ”فيزا دايركت” المخصصة. وضمان المشاركة في النهائيات العالمية لمبادرة فيزا في كل مكان المزمع تنظيمها في دولة قطر في نوفمبر 2022.
وسيتم الإعلان عن الفائزين في التصفيات الإقليمية لمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يوم الجمعة 17 نوفمبر 2022 الساعة السادسة مساءً بتوقيت منطقة الخليج القياسي عبر منصة “تك كرانش” (TechCrunch)
وفي هذا السياق، قال أوتو ويليامز، نائب الرئيس الأول ورئيس الشراكات والابتكار والحلول الرقمية في فيزا في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “تبذل شركات التكنولوجيا المالية ومزودو حلول المدفوعات الآخرين جهوداً متواصلة للارتقاء بأنظمة الدفع المخصصة للمستهلكين والشركات على حد سواء، وهو أمر من شأنه تعزيز قدرة الأفراد على الوصول إلى الأموال التي يحتاجونها بسرعة، لاسيما في ضوء الحاجة الماسة لتوفير مثل هذه المزايا والتي ظهرت بوضوح خلال الجائحة. وفي منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا على وجه التحديد، شهدنا نمواً كبيراً لقطاع التكنولوجيا المالية. ومجدداً هذا العام، لمسنا في المبادرة ارتفاعاً بعدد المتقدمين للمسابقة من المنطقة مقارنة بالمناطق الأخرى، حيث تضاعف العدد الإجمالي للطلبات تقريباً مقارنة بالعام الماضي. ويقدم ذلك دلالة واضحة على المكانة والأهمية المتنامية لهذه المنطقة في قطاع التكنولوجيا المالية، وما يقدمه اقتصادها الرقمي من إمكانات نمو هائلة”.
وبالمجمل، نجحت خمس جهات في الوصول إلى التصفيات النهائية عن منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ضمن مسابقة مبادرة “Visa في كل مكان:
- “كير باي” من نيجيريا، مزود حلول الخدمات الصحية الذي يتيح للمستخدمين إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتعزيز قدرتهم على تحمل تكاليفها من خلال خطط التأمين والحسومات.
- “كيو لوب” Qlub من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو حل للمدفوعات في المطاعم، حيث يمكن العملاء من عرض فواتيرهم وتقسيمها ودفعها ببساطة من خلال مسح رمز الاستجابة السريع. وتشمل المزايا الأخرى طلب الطعام وتحليل البيانات وتبسيط ورقمنة تجربة تناول الطعام في المطاعم
- “ثرايف أجريك” من نيجيريا، المتخصصة في تكنولوجيا زراعية تتيح إقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية وعبر كافة سلسلة القيمة الزراعية بهدف تزويد صغار المزارعين بالخدمات المالية، والخدمات والمنتجات الزراعية، والتوجيه والإرشاد، وتعزيز وصولهم إلى الأسواق وخدمات التجارة الإلكترونية وخدمات الدفع.
- “نقابتي” من مصر، منصة مخصصة للأجهزة المتحركة تعمل على أتمتة خدمات النقابات وتسهل الاتصال بأعضاء المنصة . ويمكن لمستخدميها الوصول إلى الحلول الصحية الطبية والخدمات المالية الرئيسية الأخرى، والتي تم تزويدها بحلول دفع مختلفة.
- “نقودلت” من المملكة العربية السعودية، وهي منصة رقمية موحدة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة إدارة نفقاتها ومشترياتها وتسجيل الفواتير مباشرة من خلال البطاقات المصرفية المخصصة للشركات.