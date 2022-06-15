“جونيبر نتوركس” تعزز خدمات الوصول الآمن إلى الحوسبة بقدرات مبتكرة

جدة : البلاد

أعلنت اليوم “جونيبر نتوركس”، إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال الشبكات الآمنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي (رمزها في بورصة نيويورك: JNPR)، عن توسعة قدرات منظومتها الخاصة بخدمات الوصول الآمن إلى الحوسبة الحدّية (SASE)، وذلك بإضافة ميزة “وسيط أمن الوصول إلى السحابة” (CASB) وميزة “الحماية من فقدان البيانات” (DLP) إلى الحلّ الأمني السحابي المبتكر Secure Edge من “جونيبر نتوركس”.

وأصبحت ” جونيبر نتوركس”، بعد إضافة هذه المزايا المتقدمة، أول شركة تقدّم منظومة متكاملة لخدمات الوصول الآمن إلى الحوسبة الحدّية، وذلك بدمج قدرات الحلّ Secure Edge مع حلّ الشبكات الواسعة المعرّفة برمجيًا الفريد من “جونيبر نتوركس” والمُدار بتقنيات شركة “ميست إيه آي” التابعة لجونيبر نتوركس. وتتيح التطوّرات الجديدة قدرات كبيرة على الرؤية الواسعة في أنحاء النظم الحدّية ومراكز البيانات.

وتقدّم “جونيبر نتوركس” للعملاء طريقة آمنة للغاية وفعالة من الناحية التشغيلية لاعتماد منظومة SASE عبر تعزيز مزايا الحل Secure Edge، بغض النظر عن مدى تقدمهم في اعتماد هذه المنظومة. كذلك يمكن للعملاء توصيل بنية SASE الخاصة بهم عند أطراف البيئة الحوسبية بهيكل مركز البيانات القائم مصمم وفق نموذجي أمن قائم على مبدأ “انعدام الثقة”، ضمن واجهة المستخدم الإدارية نفسها وإطار السياسة الفردية نفسه، ما يضمن استمرارية الرؤية ويلغي الثغرات في الوضع الأمني في سبيل الوفاء بالوعد الذي تقطعه جونيبر نتوركس لعملائها بإيجاد استراتيجية “الأمن المتصل”.

وبهذه المناسبة، قالت سامانثا مدريد نائب الرئيس لمجموعة أعمال الأمن والاستراتيجية لدى “جونيبر نتوركس”، إن التحدّي الأكبر المرتبط اليوم بحلول خدمات الوصول الآمن إلى الحوسبة الحدّية (SASE) يكمن في أن توظيفها يستدعي من المؤسسات التخلّي عن استثماراتها التقنية الحالية، ما يجبرها على البدء من نقطة الصفر وإعادة التأسيس لمبدأ “انعدام الثقة” في البُنية الجديدة. وأضافت: “نجحت جونيبر نتوركس في التصدّي لهذا التحدّي وعلاج المخاوف المرتبطة به بإضافة مزايا الحماية من فقدان البيانات ووسيط أمن الوصول إلى السحابة، ما أتاح مجموعة متكاملة من قدرات SASE يمكن تبنيها وتوظيفها بمرونة مع توسعة العمل بمبدأ “انعدام الثقة” المطبق أصلًا على امتداد الشبكة، ليصل إلى البيئة السحابية”.

تأمين الوصول ومنع تسرّب البيانات

أضافت جونيبر نتوركس مزايا الحماية من فقدان البيانات ووسيط أمن الوصول إلى السحابة لتأمين التطبيقات المقدمة للعملاء وفق نموذج “البرمجيات المقدمة كخدمة” (SaaS)، والمساعدة في منع كل من الوصول غير المصرّح به، وتسلل البرمجيات الخبيثة وتوزيعها، واستخراج البيانات وتسريبها.

وتُعد كلتا الميزتين من الإمكانيات التي يتضمّنها حل الأمن السحابي Secure Edge الذي يُدار عبر بوابة Security Director Cloud لتأمين المستخدمين عن بُعد والمستخدمين الداخليين. ويُدير الحلّ بسهولة البُنى القائمة على مبدأ انعدام الثقة وبنى SASE، عبر بوابة إدارة واحدة وباستخدام سياسة تأطيرية واحدة. وتمنح المزايا الجديدة العملاء المنافع الرئيسة التالية:

• منع الوصول غير المصرّح به إلى البيانات الموجودة في السحابة عبر عدم منح إذن الوصول إلا إلى المستخدمين المعتمدين. ويتيح التحكّم في الوصول إلى البيانات لفرق الأمن قدرة أكبر على الرؤية والتحكّم في التطبيقات المقدمة كخدمة، سواء المصرح بها أو غير المصرح بها، بما يشمل البيانات والاستخدام والامتثال والحماية من التهديدات والوصول، والتي تكمل مجموعة قدرات الأمن التي يتيحها الحلّ Secure Edge للبيئات السحابية.

• توسعة نطاق الرؤية لعمليات تقنية المعلومات وفرق الأمن باستخدام ميزة الحماية من فقدان البيانات، عبر إنشاء بيئات دقيقة محيطية حول المستخدمين والتطبيقات المقدمة كخدمة والبيانات الموجودة داخلها، وذلك بالاعتماد على الهوية، فضلًا عن الحفاظ على أمن البيانات الحسّاسة والسرّية داخل المؤسسة.

• حماية التطبيقات المقدمة كخدمة من الاختراق عبر التحكّم في إجراءات المستخدمين على مستوى دقيق، وفحص جميع الملفات الموجودة والجديدة داخل تلك التطبيقات بحثًا عن أية برمجيات الخبيثة، ومنع محاولات التحميل والتنزيل للملفات المخترقة.

• اتخاذ نهج تدريجي نحو SASE. يمكن للمؤسسات الاستفادة من سياسات أمن SRX الحالية وتوسعتها لتشمل بنية SASE مع الحلّ Secure Edge تلبيةً لاحتياجات العمل الحالية والمستقبلية التي تنمو معهم بالتوازي مع توسعة نطاق SASE. وسواء بدأت المؤسسات بالشبكات الواسعة المعرّفة برمجيًا أو بأمن الحوسبة الحدية أو بكليهما معًا، فإن جونيبر نتوركس اليوم أصبحت الشركة الوحيدة في السوق التي تقدّم للمؤسسات المرونة والبساطة المنشودتين.

الانتقال بسلاسة إلى منظومة SASE متكاملة

تعتمد إضافة ميزتي “الحماية من فقدان البيانات” و”وسيط أمن الوصول إلى السحابة” إلى Secure Edge على تجربة جونيبر نتوركس المقنِعة. وأصبح الحلّ Secure Edge يقدّم قدرات أمن الحوسبة الحدّية المتكاملة، كتقديم جدران الحماية كخدمة (FWaaS) وبوابة الويب الآمنة (SWG)، في حزمة برمجية واحدة، باتت الآن تشتمل على الميزتين الجديدتين، وتدار هذه المنظومة عبر بوابة Security Director Cloud من جونيبر نتوركس، فتقدّم للمستخدمين وصولًا ثابتًا وآمنًا إلى الويب وإلى بياناتهم وتطبيقاتهم مع فعالية أمان رائدة في القطاع. وتقديم حلّ SASE متكامل، تواصل جونيبر نتوركس تسخير رؤيتها لتقديم تجربة سلسة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنشاء منظومة اتصال وأمن متقاربة يبلغ فيها الأمن كل نقاط التماس.

من جانبه، قال سودير ماتا نائب الرئيس المجموعة للمنتجات المؤسسية القائمة على الذكاء الاصطناعي لدى جونيبر نتوركس، إن المزيد من العملاء يبحثون عن طرق لتحسين التعاون بين فرق هندسة الأمن وفرق عمليات الشبكات العاملة لديهم، معتبرًا أن أية منظومة لخدمات الوصول الآمن إلى الحوسبة الحدّية يجب أن تتيح ذلك عندما يتعلق الأمر بأشياء مثل وضع سياسات الوصول الآمن وتفعيلها. وأضاف: “تستمر حلول جونيبر نتوركس المعتمدة على الذكاء الاصطناعي واستراتيجيتها للأمن المتصل، في تحسين تجربة فرق الشبكات والأمن وإزالة العوائق التي تقف في طريق التعاون بينها”.

تصريحات داعمة

أكّد موريسيو سانشيز مدير الأبحاث لدى مجموعة “ديلورو”، أن منظومة خدمات الوصول الآمن إلى الحوسبة الحدّية تتطلب تقديم مزايا الأمن والشبكات من السحابة، معتبرًا أن من الأفضل أن يأتي هذا في إطار إدارة موحّدة من أجل دفع الكفاءات التشغيلية المحسّنة. وقال: “يسرنا أن تطرح جونيبر نتوركس في السوق بقوّة حلًا مبتكرًا لمنظومة SASE الذي يكمل مجموعة الحلول الأمنية القائمة لديها، ويضعها في السوق النشطة الخاصة بخدمات الوصول الآمن إلى الحوسبة الحدّية، والتي يُتوقع لها أن تنمو من 4 مليارات دولار في 2021 إلى 10 مليارات دولار في 2026”.