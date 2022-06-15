مغادرة 6282 مستفيداً من مبادرة “طريق مكة” في مملكة ماليزيا

كوالالمبور : البلاد

غادر 6282 من المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من مملكة ماليزيا إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار كوالالمبور الدولي.

ويأتي إطلاق مبادرة طريق مكة في مملكة ماليزيا هذا العام 1443 هـ استمرارًا لجهود المملكة في التيسير على ضيوف الرحمن، وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهده الأمين – حفظهما الله – على رعاية ضيوف الرحمن وسقايتهم وإعانتهم والاهتمام بشؤونهم.

وتهدف مبادرة طريق مكة -إحدى مبادرات خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030- إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.