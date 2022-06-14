لعبة “Big Wavez” في موسم جدة

جدة : البلاد

استقطبت منطقة “سيتي ووك” بموسم جدة لعبة Big Wavez التي تعد أول لعبة من نوعها في العالم؛ التي جسدت الإقبال الكبير عليها من قبل الزوار؛ في استحضارٍ لخوض تجربة مائية مشوقة وفريدة من نوعها.

وتتميز هذه اللعبة العالمية بطابعها الصيفي وخاصية الأمواج الباردة التي توفرها وتمنح الزائر تجربة استثنائية، حيث تستقطب يومياً 400 زائر في الساعة وعلى مدى 8 ساعات من العمل.

وأوضح المشرف في المنطقة أحمد العطاس أن اللعبة صُممت في العام 2021 من قبل شركة إيطالية متخصصة في الألعاب المائية، ووُجدت اللعبة قبل 3 أشهر في موسم جدة، وتعمل على أرضية مخصصة لتتزامن مع تشغيل اللعبة، وتحمل الضغط العالي من الأمواج، مبيناً أن تركيب اللعبة استغرق حوالي شهر ونصف.

وأضاف أن هذه اللعبة تتمتع بقدر عالٍ من وسائل الأمن والسلامة، وتستقبل الشرائح من الزوار كافة؛ لخوض تجربة صيفية بطابع عالمي، وحصلت اللعبة على شهادة TUV المختصة بإدارة السلامة الوظيفية لتشغيل الألعاب، مشيراً إلى ارتفاع هذه اللعبة يصل لـ 15م، حيث ترتقي الأمواج في ارتفاعها لغاية 30 م، وتتسع إلى 20 شخصاً في التجربة الواحدة، التي يقضي فيها الزائر 3 دقائق يعيش فيها تجربة فريدة مع الأمواج .