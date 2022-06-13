وسط أجواء احترازية.. “أنوار المدينة” موفنبيك يستعد لموسم الحج

المدينة المنورة – البلاد

أكمل فندق أنوار المدينة استعداداته لاستقبال الحجاج القادمين لأداء فريضتهم بكل سبل الراحة ليتفرغوا للعبادة من خلال موقعه المتميز واستحواذه على 30% من الطاقة الاستيعابية بين الفنادق الفاخرة في المدينة المنورة بإجمالي عدد ١٣٠٠ غرفه وجناح.

وعبر مُلهم نبيل خوقير نائب الرئيس لقطاع الفنادق بشركة سياد القابضة المستثمر لفندق أنوار المدينة موفنبيك عن سعادته بعودة المعتمرين والحجاج من خارج المملكة وقرار القيادة الرشيدة – حفظها الله- بزيادة أعداد الحجاج عن العام الماضي إلي مليون حاج

وأشار إلى أن قطاع الفنادق بالمملكة وبصفة خاصة في مكة والمدينة استعد منذ فتره بالتعاون مع وزارة السياحة لاستقبال الحجاج بعد نجاح موسم العمرة

وأوضح أن فندق أنوار المدينة الذي يعتبر الرائد في هذا المجال استقبل طلائع الحجاج من دولة ماليزيا وسط إجراءات احترازيه مدروسة التزم بها كل الحجاج القادمين من الخارج .

وقال :إننا استقبلنا أفواج الحجاج القادمين من دولة ماليزيا عن طريق تابونج حاجي المسئولة عن الحج بماليزيا والحريصة علي التعاون معنا على مدار أكثر من خمسة عشر عاما وقد أشاد جميع الحجاج بجهود المملكة والخدمات المقدمة لهم والتي تجسدت في مراسم الاستقبال وحُسن الضيافة