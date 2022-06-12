البنك الأهلي السعودي يُطلق الدفعة الثانية من برنامج “رُوَّاد الأهلي”

جدة : البلاد

أطلق البنك الأهلي السعودي الدفعة الثانية من برنامج “رُوَّاد الأهلي” والذي يستهدف استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة وإعداد قادة مستقبل القطاع المصرفي بالشراكة مع هارفارد وكابلان، وذلك تعزيزاً لهدفه الإستراتيجي بأن يكون الخيار الأول للموظفين.

وأكّد رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الأهلي السعودي الأستاذ مطلق العنزي أن برنامج رُوَّاد الأهلي يُعتبر أحد أبرز البرامج التأهيلية على مستوى القطاع المالي السعودي ويستهدف صناعة قادة مستقبليين لمشاركة البنك رحلة التحول وإحداث نقلة نوعية في القطاع المصرفي السعودي، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030. وقال”أن بناء وتنمية المواهب القيادية الشابة هو توجُّه إستراتيجي في البنك الأهلي السعودي”.

كما أشار إلى أن برنامج رُوَّاد الأهلي يقدم فرص تطويرية مُصممة بكفاءة عالية للخريجين عبر برامج متقدمة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وذلك من أجل بناء بيئة عمل خصبة ومحفزة على الإنجاز والابتكار والتطور بما يجعله الخيار الأول للخريجين المتميزين لبدء حياتهم المهنية والتدرج الوظيفي في مناصب قيادية، موضحاً أن البرنامج يُسهم في الإعداد لجيل ثانٍ من القادة السعوديين بهدف ضمان استمرارية أعمال البنك وتحقيقه لأهدافه.

الجدير بالذكر أن “البرنامج اختار أفضل المرشحين من المتقدمين للبرنامج في الدفعة الأولى و الثانية بناء على معايير المؤهل العلمي والقدرات والكفاءات واجتياز اختبارات القبول والمقابلات الشخصية، مبيناً أنه قد تم إدارة اختبارات القدرات والسمات الشخصية ومراكز التقييم بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي SHL الرائد عالميًا في مجال إدارة المواهب.