السفير جعفر يواصل مساعيه لـ«تقريب وجهات النظر» بين الأطراف السودانية

الخرطوم : البلاد

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر بمكتبه اليوم الأحد سعادة السفيرة الفرنسية لدى السودان السيدة رجاء ربيع.

وجرى خلال اللقاء التباحث في مجمل المستجدات الراهنة ، إلى جانب استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل السفير علي بن حسن جعفر بمكتبه اليوم الأحد السفير السفير البريطاني بالخرطوم جايلز ليفر.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بجانب تطورات الجهود لتقريب وجهات النظر بين أطراف الحوار السودانية ومساعدة السودان في المضي قدما في عملية الانتقال.