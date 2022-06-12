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السفير جعفر يواصل مساعيه لـ«تقريب وجهات النظر» بين الأطراف السودانية

صحيفة البلادaccess_time13 / ذو القعدة / 1443 هـ      12 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الخرطوم : البلاد

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر بمكتبه اليوم الأحد سعادة السفيرة الفرنسية لدى السودان السيدة رجاء ربيع.

وجرى خلال اللقاء التباحث في مجمل المستجدات الراهنة ، إلى جانب استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل السفير علي بن حسن جعفر بمكتبه اليوم الأحد السفير السفير البريطاني بالخرطوم جايلز ليفر.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بجانب تطورات الجهود لتقريب وجهات النظر بين أطراف الحوار السودانية ومساعدة السودان في المضي قدما في عملية الانتقال.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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