إتقان العقارية وإتقان الأولى تطلقان حملتهما التسويقية لـ”أرواد البحر”

جدة – البلاد

باشرت شركتا إتقان العقارية وإتقان الأولى العقارية اليوم الحملة التسويقية للمزاد العلني ” أرواد البحر” بمدينة السحر والجمال عروس البحر الأحمر جدة لبيع ثلاثة منتجات عقارية متميزة للمصفي شركة مصادر العقارية وذلك عصر يوم الأحد 27 ذو القعدة لعام 1443هـ، الموافق 26 يونيو 2022م، بقاعة ليلتي بمدينة جدة، وعبر الربط المباشر للمزايدة بين القاعة الرئيسة والمشاركة الحضورية في مكتب الشركة في الرياض، ومن خلال المشاركة الإلكترونية عن بُعد عبر برنامج الزووم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة إتقان العقارية الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن أول منتج في المزاد سيكون لعمارة حي مشرفة ذات الخمسة أدوار وثلاثة عشر وحدة سكنية وتقع شمال جدة وبالقرب من عدد من الأحياء المشهورة والمكتضة بالسكان وتوفر الخدمات والمرافق التعليمية والثقافية والترفيهية والمعالم السياحية وتبعد عن قطار الحرمين وكورنيش الحمراء فقط خمس كيلو مترات، وأربعة عشر كليو عن المطار.

ونوه ” الرشيد ” إلى أن المنتج الثاني للمزاد هي أرض الواجهة البحرية الجديدة بحي الشاطي أحد أبرز الأحياء المميزة والتي تعد وجهة سياسية مهمة بعروس البحر وتبلغ مساحة الأرض 9,273.99 متر مربع، وتتميز باكتمال البنية التحتية وتنظيم الشوارع الواسعة وتوفر فرص تجارية وخدمية متنوعة إلى جانب إحاطتها بمجموعة من أهم المعالم السياحية والترفيهية وقربها من فندق الهيلتون.

وأشار ” الرشيد ” إلى أن المنتج الثالث هي شقة برج فارسي سفن بمجمع أبراج فارسي سفن بحي أبحر الجنوبية بشمال جدة على طريق الشاطئ وتقدر مساحتها بـ 374.16 متر مربع وتتكون من خمس غرف نوم وصالون وصالة ومنافع متنوعة، في الدور السادس والعشرية تمتلك إطلالة على شرم أبحر بمناظر بحرية خلابة وفي موقع استراتيجي بخدماته وموقعه الجغرافي في عروس البحر الأحمر.

وبين “الرشيد” أن شروط المزايدة بالمزاد هي الحضور الشخصي للمشتري أو الوكيل الشرعي له, وإحضار شيك مصدق باسم (شركة إتقان العقارية) بقيمة مائتي ألف ريال , ويعتبر الشيك جزء من قيمة العقار لمن يرسو عليه المزاد ولا يحق له استرداده, ويلزم المشتري السداد خلال 10 أيام عمل, وفي حال تخلف من رسى عليه المزاد عن توقيع عقد البيع أو دفع باقي الثمن, أو الحضور للإفراغ خلال الفترة المحددة ومدتها (10) أيام، يعاد إقامة المزاد على العقار على حسابه الخاص، ويتحمل كافة التكاليف.

وأبان الرشيد كذلك من الشروط يلتزم المشتري بسداد قيمة التصرفات العقارية بنسبة 5% من ثمن البيع, ويُسترجع شيك المزايدة مباشرة في حال عدم رسو المزاد على المتقدم, ويحرر من يرسو عليه المزاد شيك السعي بنسبة 2.5 من ثمن البيع إضافة إلى قيمة ضريبة القيمة المضافة 15% باسم الشركة, والمعاينة النافية للجهالة للعقار خلال فترة الإعلان.

بدوره ، أكد رئيس مجلس إدارة شركة مصادر العقارية الأستاذ عبدالله بن صالح العوفي أن إطلاق المزاد العلني ” أرواد البحر” بمدينة جدة سيكون مميزًا لوقوعه بعروس البحر الأحمر وتنوع المنتجات العقارية التي تمثل محط جذب لأنظار المستثمرين، منوهاً بإسناده لرائدة التسويق العقاري ” إتقان ” لتمكين أكبر شريحة للتنافس فيه برؤية تقوم على الشفافية.

ودعت شركة إتقان العقارية المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في المشاركة في مزاد (أرواد البحر) التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم (920001019)، (0550053000)، (0550052000) أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة .