شاب سعودي يختص بجمع المجسمات النادرة للكوميك

جدة- خالد بن مرضاح

استطاع الشاب محمد الشرقاوي أن يحقق تطلعاته من خلال المشاركة في معرض “ستان لي سوبر كون”؛ ليجذب المئات من الزوار من خلال ما يقدمه من مجسمات واكسسوارات خاصة لعالم الكوميك والأنمي؛ ليبحر في موهبته التي انغمس فيها منذ 16 عاماً في تجميع المجسمات ولمحبته الكبيرة في عالم الأنمي منذ صغره.

ويقدم الشرقاوي أنواعاً كثيرة وكل ما يخص عالم الأنمي والكوميك، بما فيها المنتجات المنوعة، حيث يستعرض أكثر من 200 شخصية محببه لدى الزوار، مشيراً إلى أن المنتجات التي يتم عرضها للزوار تم اقتنائها لتصبح من ضمن ممتلكاته الخاصة، وتمكن من الحصول على بعض المجسمات من خلال الدخول لعالم لمزاد العالمي الياباني في العام 2013 لاقتناء شخصيات الأنمي اذ اسهم المزاد العالمي من تنمية ثقافته للاحتفاظ بها لتصبح هواية ممتعه بالنسبة له.

وتمكن الشرقاوي أن يقدم منتجاته في بعض الأماكن التجارية ليعرض فيها ممتلكاته من بينها “البيع الرقمي” عبر الأون لاين، موضحاً أن بعض القطع التي يعرضها للزوار في المعرض نادرة ولا يوجد منها إلاّ 50 قطعة في العالم، مضيفاً أن المعرض المقام في سوبر دوم تحديداً في موسم جدة حقق له آماله بتعريف الزوار بموهبته وبتكريس ثقافة “الكوميك” وتقديمها لجميع الزوار لتصل للعالم أجمع، مشيراً إلى أن أمنيته تحققت في المعرض ليجد بها فرصته في ممارسة الشغف الذي يهواه منذ الصغر، مؤكداً أنه يمتلك أكثر من 300 قطعة منوعة ومجسمات نادرة في أرشيفه.