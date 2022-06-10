حديقة الأمير ماجد تواصل فعالياتها الثقافية ضمن موسم جدة

جدة- خالد بن مرضاح

واصلت حديقة الأمير ماجد فعالياتها الثقافيه اليوم ضمن برامج موسم جدة 2022 للثقافات الإسبوعية، حيث أقيمت “الليلة الفلبينية” وسط حضور كبير من الزوار .

وقدّم المشاركون في العروض الفنية ألواناً مختلفة تعبر عن الثقافة الفلبينية؛ وسط حضورٍ كبير على مسرح الفعاليات، كما قدمت العديد من الفقرات الاستعراضية والترفيهية المتنوعة التي تفاعل معها الجمهور.

واستمتع الزوار بعروض الثقافة الفلبينية وهي تؤدي فقراتها الفلكلورية الشعبية، إضافة الى الخدمات المقدمة داخل الحديقة من مطاعم، ومتاجر، ومناطق عروض، وفعاليات أضفت أجواءً من الفرح والبهجة على وجوه الزوار، والأسر والأطفال من مختلف الجنسيات.

وتستقبل حديقة الأمير ماجد زوارها يومياً بالعديد من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية المشوقة، كما تتكامل فيها الخدمات والتجهيزات التي تضم العديد من المتاجر ونافورة راقصة، إلى جانب منطقة عروض وألعاب تمنح الزوار رحلة عائلية مشوقة.

وكانت حديقة الأمير ماجد قد شهدت ‏العديد من الفعاليات الثقافية المختلفة؛ شملت الثقافة البنجلاديشية، والثقافة الباكستانية، والثقافة الهندية، وأختتمت بالثقافة الفلبينية.

يذكر أن حديقة الأمير ماجد ستواصل فعالياتها اليومية طيلة أيام الموسم، كما ستقدم العديد من العروض المميزة والتي ستحتضنها الحديقة خلال الايام القادمة.