ماكرون “يضغط” على زيدان لتدريب باريس

مارس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضغوطات رسمية على المدرب زين الدين زيدان للانتقال إلى الدوري المحلي في فرنسا وتدريب أحد الفرق هناك.

ماكرون أدلى بتصريحات لـ “راديو مونتي كارلو” الأربعاء 8 يونيو، وقال عن زيدان: “لقد فاز بثلاثة كئوس لدوري أبطال أوروبا، وأريد أن يفعل ذلك مع أنديتنا”.

يكمل ماكرون حديثه: “آمل أن يأتي إلينا زيدان ويدرب فريقًا فرنسيًا كبيرًا، سيحدث بالفعل تأثيرًا قويًا على كرة القدم الفرنسية، سيكون ذلك رائعًا بالنسبة لنا”.

فسّرت الصحافة الفرنسية تصريحات ماكرون بأنها نوعًا من الضغوطات على زيدان للانتقال لتدريب فريق باريس سان جيرمان المتعثر في المعترك الأوروبي.

يقضي زيدان فترة نقاهة بعيدًا عن الملاعب منذ رحيله عن ريال مدريد الإسباني عام 2021، ومن المنتظر أن يعود للتدريب الموسم المقبل 2022-2023.

فيما تحدثت تقارير عن قرب إقالة باريس سان جيرمان لمدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، بعد موسم مخيب جديد في دوري أبطال أوروبا.