وكالة المسجد النبوي تستبدل 155 ألف مصحف استعدادا لموسم الحج

المدينة المنورة : البلاد

استبدلت وكالة المسجد النبوي ممثلة في وحدة شؤون المصاحف أكثر من 155 ألف مصحف في الحرم الشريف بمصاحف جديدة ، تتضمن 9357 مصحف مترجم بـ 52 لغة، استعدادا لموسم الحج.

من جهة أخرى عقدت وكالة المسجد النبوي ممثلة في وكالة قياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي اجتماعا تنسيقيا مع نظيرتها في الرئاسة بحضور وكيل الرئيس العام سمير بن سعد السويهري، وأكد الوكيل المساعد عبدالرحمن الصاعدي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في افتتاح المؤتمر الوطني الثامن للجودة, مضيفاً أن المذكرة تشتمل على عدد من الجوانب التطويرية والاستشارات الفنية المتخصصة وتطبيق المواصفات السعودية للأعمال والاستفادة من دعم الهيئة في اقتراح المواصفات المطابقة للأعمال والخدمات التي تقدمها الرئاسة، تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030،وسعياً إلى تعزيز دور الجودة في القطاعات الحكومية، وتعزيز دور الجودة في الوصول إلى الريادة والتقدم في خدمة الحرمين الشريفين.

وقدم الجميع شكرهم لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على متابعته وحرصه لتعزيز الجودة وتميز الخدمات بالحرمين الشريفين.