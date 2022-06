رونالدو يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا!

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب كرة قدم يسجل 100 هدفًا دوليًا من دون ركلات جزاء، بعد ثنائيته في شباك سويسرا في دوري الأمم الأوروبية.

وقاد رونالدو منتخب بلاده إلى فوز عريض بواقع 4-0 أمام سويسرا الأحد 5 يونيو، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية، وسجّل هدفين بالدقيقتين 35 و39.

ورفع رونالدو رصيد أهدافه الدولية إلى الرقم 117 في صدارة هدّافي المنتخبات عبر التاريخ، لكنه أيضًا سجّل هدفه الدولي رقم 100 من دون ركلات جزاء.

وبات في جعبة رونالدو -أفضل لاعب في العالم 5 مرات- 17 هدفًا من ركلة جزاء، و100 هدفًا من اللعب المفتوح، في رقم غير مسبوق في تاريخ كرة القدم.

Cristiano Ronaldo is the first men's player to score 100 non-penalty goals in international football ⚽️ pic.twitter.com/s64rKZKTPj

— ESPN FC (@ESPNFC) June 6, 2022