“UEFA” يعتذر عن أحداث نهائي الأبطال

اعتذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “UEFA” في بيان رسمي عن أحداث الشغب التي رافقت نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بين ليفربول وريال مدريد.

ريال مدريد نجح في حصد لقب البطولة بالفوز 1-0 بهدف البرازيلي فينيسيوس جونيور، ليعزز رقمه القياسي بـ14 لقبًا في دوري أبطال أوروبا.

وقبل انطلاق المباراة في ملعب “ستاد دو فرانس” بالعاصمة الفرنسية باريس، اندلعت أعمال شعب أمام الملعب أصيب على إثرها العشرات.

وحاول بعض المشعجين الدخول إلى الملعب من دون تذاكر، وواجتهم الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أخّر انطلاق المباراة 30 دقيقة.

We have found over 30-40 French youths in the C and D blocks of the Stade de France who have stormed the stadium. This is not the fault of Liverpool fans. #bbcnews #bbcfootball#championsleague @liverpoolfc pic.twitter.com/NWlxrWLlZ4

— Dr Sach Mohan (@SachMohan) May 28, 2022