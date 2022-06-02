مبابي يقود “ثورة تجديد” في باريس

ذكرت مصادر إعلامية الخميس 2 يونيو أن مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي اشترط على إدارة النادي التخلص من نصف قائمة الفريق.

طبقًا ليومية “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن مبابي طالب رئيس النادي ناصر الخليفي بإحداث ثورة تجديد في النادي الباريسي على مستوى اللاعبين.

جدد مبابي عقده مع سان جيرمان قبل أسبوعين إلى 2025، وأدار ظهره لريال مدريد، وأحد الشروط التي فرضها هي تدخله في سوق انتقالات اللاعبين.

اليومية المذكورة قالت بأن مبابي أبلغ النادي بضرورة بيع نحو 10 لاعبين والتعاقد مع نجوم جدد، للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أبرز اللاعبين الذين يرغب مبابي في رحليهم عن باريس سان جيرمان هم، ماورو إيكاردي وجوليان دراكسلر وأندير هيريرا وبابلو سارابيا وإدريسا غايي.

ينشط مبابي (23 عامًا) مع باريس سان جيرمان للموسم الـ5 تواليًا، إذ وفد إليه عام 2017 قادمًا من موناكو الفرنسي مقابل نحو 180 مليون يورو.

وسجّل مبابي 171 هدفًا من إجمالي 217 مباراة خاضها بقميص النادي الباريسي بكل البطولات، فضلًا عن تقديم 87 تمريرة حاسمة إلى زملائه.