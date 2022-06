صلاح يتحدى ريال مدريد “مُجددًا”!

علّق محمد صلاح (29 عامًا) لأول مرة علنًا منذ خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول الإنجليزي، أمام ريال مدريد الإسباني يوم 22 مايو الماضي.

صلاح خسر نهائي دوري أبطال أوروبا قبل 5 سنوات أمام ريال مدريد 1-3، وعاد في الموسم الماضي 2021-2022 ليخسر نفس النهائي أمام نفس الخصم.

قبل المباراة النهائية التي جرت في ملعب “ستاد دو فرانس” تحدى صلاح ريال مدريد في تصريحاته صحفية، وقال بأنه سيثأر من خسارة نهائي عام 2018.

لكن ريال مدريد فاز بالكأس مرة أخرى وهزم ليفربول 1-0 بهدف فينيسيوس جونيور، لتشتعل الأمور بين مشجعي النادي الإسباني ومحبي محمد صلاح.

عاد محمد صلاح مجددًا لتحدي ريال مدريد علنًا، وهذه المرة كتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة به إنه يود إعادة النهائي من جديد.

وكتب: “أرغب في استبدال كل الجوائز التي فزت بها هذا الموسم، من أجل فرصة لإعادة المباراة النهائية أمام ريال مدريد، لكن الأمور لا تسير هكذا”.

وأضاف: “لا استطيع أن أعبر بالكلمات عن مدى رغبتنا في إحضار الكأس إلى ليفربول، لكننا في النهاية لم نستطع ذلك، لا شيء يوفي الجماهير حقهم”.

Being recognised by the fans and by the sports journalists in the same season is something special that I will never forget. I would however give all those personal awards up for a chance at replaying that final, but that is not how football works. pic.twitter.com/vOoXZgl9MK

— Mohamed Salah (@MoSalah) June 2, 2022