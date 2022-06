بمفارقة غريبة.. بوغبا ينفصل عن مانشستر يونايتد!

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي رحيل لاعبه الدولي الفرنسي بول بوغبا (29 عامًا) عن صفوف النادي، في بيان رسمي نشره الأربعاء الأول من يونيو.

وأسدل بوغبا الستار على مسيرة امتدت لـ6 مواسم متتالية مع مانشستر يونايتد، عندما وفد عام 2016 قادمًا من يوفنتوس مقابل 105 مليون يورو.

ورفض بوغبا تمديد تعاقده مع الشياطين الحمر ليرحل في صفقة مجانية، والأقرب للتعاقد معه هو فريقه القديم يوفنتوس، أو باريس سان جيرمان.

المفارقة أن بول بوغبا غادر مانشستر يونايتد عام 2012 إلى يوفنتوس في صفقة مجانية، حينها كان لا يزال شابًا في بداية مسيرته الكروية.

وبعد 10 سنوات قد يكرر القصة وينتقل من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس في صفقة مجانية أيضًا، بالنظر لانتهاء عقده مع الفريق الإنجليزي.

نشط بول بوغبا مع مانشستر يونايتد في فترتين مختلفتين، الأولى امتدت بين عامي 2009 و2012، والثانية بين 2016 و2022.

فيما لعب 4 مواسم متتالية لصالح يوفنتوس بين عامي 2012 و2016.. وإجمالًا اقتصرت مسيرته الاحترافية على يونايتد ويوفنتوس فقط.

