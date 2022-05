ليفاندوفسكي إلى ليفربول.. الصفقة المنتظرة!

قال مدرب منتخب بولندا تشيسلاف ميشنيفيتش، إنه يتمنى انضمام لاعبه روبرت ليفاندوفسكي إلى فريق ليفربول الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الحالي 2022.

وبات من المؤكد أن ليفاندوفسكي لن يلعب بقميص بايرن ميونيخ الموسم المقبل 2022-2023 بعد تصريحاته العلنية التي قال خلالها إنه مصمم على الرحيل.

وتتنافس أندية عديدة على نيل خدمات ليفاندوفسكي (33 عامًا) من بينها برشلونة الإسباني وتشيلسي ومانشستر يونايتد وليفربول من الدوري الإنجليزي.

تشيسلاف ميشنيفيتش، المعروف بعلاقته القوية مع ليفاندوفسكي، قال في مؤتمر صحفي، إنه يود انتقال اللاعب إلى صفوف ليفربول لأنه يشجع النادي.

وظهر ميشنيفيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بولندا وويلز غدًا الأربعاء في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الجديدة 2022-2023.

بحسب وسائل إعلام، فإن مدرب المنتخب البولندي عقد جلسة خاصة مع ليفاندوفسكي في المعسكر قبل أيام، واتفقا على الفريق الجديد للاعب.

ما يزيد من احتمالية انتقال ليفاندوفسكي إلى ليفربول، أن بايرن ميونيخ يريد التعاقد مع لاعب الريد ساديو ماني، ما قد ينذر بصفقة تبادلية بين الناديين.

Polish Manager Czesław Michniewicz: “I’d like to see Lewandowski in Liverpool since i’m a supporter of the club”

Make it happen!! Klopp and Lewy reunion 🙏🏻 pic.twitter.com/ZyGEVw5yPu

