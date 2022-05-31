الاتحاد العربي للتايكوندو ينتخب العمري نائباً للرئيس

متابعة – محمد الجليحي

تم انتخاب رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد بن طالع العمري نائباً أول لرئيس الاتحاد العربي للتايكوندو في دورته القادمة، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي المنعقدة بالرباط (المغرب) مساء اليوم الثلاثاء بحضور ممثلين عن 18 دولة.

من جانبه، أكد العمري أنه يسعى لتطوير اللعبة ودعمها على الصعيد العربي والمحلي للوقوف في أفضل المواقع العالمية؛ من أجل النهوض باللعبة في كل الدول العربية، وتنظيم بطولات مختلفة للمنتخبات والأندية.

وتابع: أن الجهود التي يبذلها المسؤولون بقطاع الرياضة بقيادة ربانها الأمير عبدالعزيز بن تركي ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي، حققت العديد من المكتسبات للاتحادات الرياضية وانعكس ذلك على حضورها الخارجي.