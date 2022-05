صلاح يواصل حصد الجوائز الفردية في الدوري الإنجليزي

حصد المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز عن موسم 2021-2022 بتصويت الجماهير الاثنين 30 مايو.

وجمع صلاح (30 عامًا) بين جائزتي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت “رابطة النقاد والصحفيين” وبتصويت “الجماهير” عن الموسم المنصرم.

كما فاز صلاح بجائزة أفضل هدف في الموسم، عن هدفه الأيقوني في مرمى فريق مانشستر سيتي بالجولة السابعة التي انتهت بالتعادل 2-2.

إضافة إلى ذلك، فقد حصد صلاح جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في المسابقة مناصفة مع هيونغ سون مين لاعب توتنهام بـ23 هدفًا لكل لاعب.

وأخيرًا فاز صلاح بجائزة أفضل ممرر حاسم في الدوري الإنجليزي بعد أن قدّم 13 تمريرة حاسمة متفوقًا على زميله ألكساندر أرنولد الذي قدّم 12 فقط.

ومع ذلك، لم يخل موسم محمد صلاح من الألقاب الجماعية مع ليفربول، إذ فاز يمسابقتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

