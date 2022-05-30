الأمن العراقي يطيح بالمسؤول العسكري لـ”داعش”

بغداد – البلاد

تستمر الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب وملاحقة مسؤولي التنظيمات المتطرفة، حيث تمكنت خلية الإعلام الأمني العراقية أمس (الأحد)، من الإطاحة بـ”المسؤول العسكري” لتنظيم داعش في جبال حمرين في ديالى.

وقال بيان للخلية: إن جهاز المخابرات الوطني العراقي دأب على العمل لرصد ومتابعة بقايا الإرهاب، حيث زود بالتنسيق والمتابعة مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة قيادة القوة الجوية العراقية بمعلومات غاية الدقة عن وكر مهم عبارة عن كهف يستخدم من قبل الإرهاب، مضيفا أن “طائرات F-16 العراقية وجهت خمس ضربات على هذا الوكر في منطقة زرلوك في جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى مما أدى إلى تدمير هذا الوكر بالكامل. ولفت البيان إلى أن “قوة مشتركة من لوائي المشاة 53 و2 شرعت لتفتيش مكان الضربات وعثرت على 3 جثث لعصابات داعش الإرهابية”، مشيرا إلى أنها “ألقت القبض على المدعو (ع. إ) ما يسمى المسؤول العسكري لعصابات داعش في القاطع، وعثرت على دراجة نارية وبندقيتين كما استطلعت المكان المستهدف الذي دمر بالكامل”، مؤكدا أن “عملية التفتيش ما زالت مستمرة”.