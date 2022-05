اعتقال 70 مشجعًا بعد أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا

اعتقلت الشرطة الفرنسية نحو 70 شخصًا على هامش أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم في ملعب “ستاد دو فرانس” أمسية السبت 28 مايو.

واندلعت أعمال شغب وفوضى في محيط الملعب بسبب تدافع الجماهير للدخول، ما اضطر الشرطة لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفرقة الحشود.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الشغب الجماهيري خلّف جرحى يفوق عددهم 250 شخصًا، وتسبب في تأخير انطلاق المباراة لمدة 36 دقيقة.

وحاول عدد كبير من الجماهير الدخول إلى الملعب بتذاكر مزيفة، فيما لم يتمكن بعض المشجعين ممن يمتلكون التذاكر من الدخول بسبب التزاحم.

من جهته حصد ريال مدريد الإسباني كأس دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على ليفربول الإنجليزي 1-0 بهدف البرازيلي فينيسيوس جونيور بالدقيقة 59.

There’s been a long delay at the Champions League Final due to fans trying to jump over fences to get in 🤦‍♂️ #UCL #UCLFinal pic.twitter.com/mt7dPRhuMm

— the Sports ON Tap (@thesportsontap) May 28, 2022