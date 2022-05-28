عروض “جام بروجكت” العالمية تقدم لأول مرة في سيتي ووك بموسم جدة

جدة- خالد بن مرضاح

قدمت فرقة “جام بروجكت” Jam project عروضها الفنية لاول مرة في موسم حدة وذلك على مسرح قرية الإنيمي في منطقة سيتي ووك وسط حضور كبير من الزوار .

وشهدت الغعاليات تفاعلاً كبيراً من الجمهور ومحبي عروض هذه الفرقة التي تمثل صانعي أغاني الأنيميشن الياباني، حيث تعد السعودية أول محطة لهم بعد 8 جولات عالمية للفرقة .

واستمتع عشاق الأنيمي بالفقرات الغنائية الترفيهية التي أطربت زوار قرية الأنيمي، والتي قدمت على مدار مسيرتها الفنية عدداً من الأغنيات الشهيرة لمسلسلات الأنيمي ومنها Mazinger Z و One Punch Man’s و Getter Robo Arc .

وتتواصل فعاليات قرية الأنيمي بالعديد من العروض والفقرات المميزة منها عروض سينمائية وعروض أنيمي وساعة أوتاكو، وتشهد القرية كذلك العديد من الفعاليات الترفيهية والفنية المتنوعة التي تستقطب يومياً العديد من الزوار .

وحققت مناطق فعاليات “سيتي ووك” أرقاماً قياسية في الحضور من الأسر وعشاق المغامرات من مختلف الجنسيات والفئات العمرية؛ حيث استقطبت إدارة الموسم العديد من التجارب العالمية لأول مرة لتحقيق التنوع وصناعة المرح والمغامرات في أجواء حماسية تفاعلية.