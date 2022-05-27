الرياضة الباطن يتمسك بأمل البقاء بفوز مثير على الحزم

جدة- محمود العوضي

تمسك فريق الباطن بأمله في البقاء ضمن دوري المحترفين، بعد تحقيقه فوزا صعبا على نظيره الحزم، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الـ 28 بدوري المحترفين. سجل أهداف الباطن كل من فابيو أبرو في الدقيقة64، ويوسف فواز في الدقيقتين 87 و 89. فيما أحرز اهداف الحزم كل من أولا جون في الدقيقة48 ونوفل الزرهوني في الدقيقة 80. وبتلك النتيجة، رفع الباطن رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الحزم عند 17 نقطة وكان قد هبط رسميا في الجولة الماضية لدوري يلو.