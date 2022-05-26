“ساب” و “إتش إس بي سي” يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير تقنيات الدفع وتبادل العملات الأجنبية

الرياض – البلاد

وقع البنك السعودي البريطاني (ساب) وبنك إتش إس بي سي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون لتوفير أحدث التقنيات المتقدمة في مجال تبادل العملات الأجنبية والمدفوعات الفورية، لتكون ضمن باقة الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك ساب في المملكة.

وبهذه المناسبة علق العضو المنتدب لساب السيد توني كريبس قائلاَ: “نسعى دائما لتلبية طموحات عملاءنا المواطنين والمقيمين، والتي تتطلب تقديم أفضل الحلول في مجال تبادل العملات الأجنبية والتحويلات، وبصفتنا أحد أهم البنوك الدولية في المملكة، نمتلك فرص أكبر لجلب وتقديم أحدث حلول الدفع إلى المملكة”.

وأضاف: “نحن نعمل مع شريكنا إتش إس بي سي لتطوير أحدث تقنيات الجيل القادم من إمكانات تبادل العملات الأجنبية “.

ويأتي قرار التوقيع على مذكرة التفاهم في الوقت الذي تشهد فيه المملكة ارتفاعاً في حجم المعاملات بالعملات الأجنبية ، حيث بلغت التحويلات الشخصية من قبل الوافدين في عام 2021 أعلى مستوياتها منذ عام 2015 ، في حين ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة من قبل المواطنين بنحو 35٪ العام الماضي.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لقسم الثروات والأموال في إتش إس بي سي، السيد نونو ماتوس: “علاقتنا مع ساب تعد عنصراَ هاماَ لمجموعة إتش إس بي سي، وتفتح مذكرة التفاهم هذه الآفاق لتوسيع قدرتنا على دعم المزيد من العملاء في إدارة ثرواتهم الدولية واحتياجات تحويل الأموال بسهولة أكبر”.

وأضاف: “كما تعد هذه المذكرة فرصة للتعرف على الخدمات المبتكرة التي يقدمها بنك ساب، بما في ذلك أرصدة المحفظة الدولية وكيفية استخدام التكنولوجيا الناشئة وشبكات المدفوعات لتحسين تجربة العملاء”.

ومن الجدير بالذكر، أن بنك ساب يضع تطوير التعاملات المصرفية ضمن أولويات استراتيجيته للسنوات الخمس القادمة، لا سيما وأن الابتكار في تكنولوجيا المدفوعات يشكل عنصراَ هاماَ في رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي، وكذلك الجهود المبذولة لدفع المجتمع في المملكة نحو التقليل من الاعتماد على النقد . كما ستعمل مذكرة التفاهم على تعزيز أسس التعاون بين بنكي ساب وإتش إس بي سي ، لدعم توجه البنكين لتلبية متطلبات العملاء وتسهيل مدفوعاتهم الدولية وخدماتهم المصرفية وجعلها أكثر أمانًا.