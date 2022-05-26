عثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان.. نظرة حول الصفقة!

يتأهب الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي (25 عامًا) لمغادرة فريقه برشلونة الإسباني، والانتقال إلى باريس سان جيرمان بطل فرنسا في صفقة مجانية.

ينتهي عقد ديمبيلي في يونيو 2022 الجاري، ورفض اللاعب كل عروض برشلونة للتجديد، بحسب تقرير من يومية “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.

لا يعتقد ديمبيلي أن برشلونة أصبح من أندية الصفوة في أوروبا حاليًا، ويريد اللاعب الانتقال لفريق يلبي طموحاته من حيث الوصول لمنصات التتويج.

ذكرت “موندو ديبورتيفو” أن ديمبيلي معجب بمشروع فريق باريس سان جيرمان، وكيف أنه احتفظ بكيليان مبابي واستطاع جلب ميسي وراموس ونيمار.

يهدف ديمبيلي للانتقال إلى باريس بالميركاتو الحالي بعد أن أبدى النادي الباريسي اهتمامه بضمه، كما أن باريس يخطط للتعاقد مع المدرب زين الدين زيدان.

بدوره، سيعتبر باريس التعاقد مع ديمبيلي بمثابة تعويض لإخفاقه في جلب مهاجم من الطراز الرفيع في الميركاتو الحالي، وبالأخص روبرت ليفاندوفسكي.

الصحافة الإسبانية أجمعت على أن انتقال عثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان مسألة وقت، وفقط يتبقى الاتفاق حول البنود الشخصية في العقد.

وفد ديمبيلي إلى برشلونة صيف 2017 قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 140 مليون يورو، كصفقة تعويضية للبرازيلي نيمار دا سيلفا.