لماذا اختار ميسي ارتداء الرقم 39؟

أثار الأرجنتيني ليونيل ميسي (34 عامًا) الجدل عندما نشر صورة عبر “إنستغرام” لقميصه الجديد مع باريس سان جيرمان بالرقم 39 الاثنين 23 مايو.

اعتاد ميسي ارتداء الرقم 10 في فترته مع فريق برشلونة الإسباني، وعند انتقاله إلى باريس سان جيرمان صيف 2021 اختار ارتداء الرقم 30.

لكن ميسي فضّل ارتداء رقم جديد كليًا في الموسم المقبل مع النادي الباريسي وهو “39” ما دفع المشجعون للتساؤل حول سر هذا الرقم.

بحسب يومية “Marca” الإسبانية، فإن الرقم 39 يشير إلى عدد ألقاب ميسي التي حققها في مسيرته مع الأرجنتين وبرشلونة وباريس.

وحصد ميسي 39 لقبًا أغلبهم مع برشلونة، منها 10 مرات الدوري الإسباني، و4 مرات دوري أبطال أوروبا، و7 مرت كأس ملك إسبانيا.

وأضاف ليونيل ميسي لقبه رقم 39 عندما حصد مسابقة الدوري الفرنسي الموسم الحالي 2021-2022 مع فريق باريس سان جيرمان.

وسجل ميسي بقميص سان جيرمان 11 هدفًا خلال مجريات الموسم الماضي من أصل 33 مباراة، كما قدّم 13 تمريرة حاسمة إلى زملائه.

Lionel Messi has won 39 trophies in his career. pic.twitter.com/wUTOK7zPmh

— Frank Khalid (@FrankKhalidUK) April 26, 2022