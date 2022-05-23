«الحرس الوطني» يستضيف أبناء شهداء الواجب بالسيتي ووك

جدة ـ البلاد

استضافت وزارة الحرس الوطني بالتنسيق مع إدارة موسم جدة عددا من أسر وذوي شهداء الواجب في زيارة خاصة لمنطقة السيتي ووك، إحدى مناطق موسم جدة 2022، وذلك تقديراً لتضحيات ذويهم الذين بذلوا حياتهم دفاعاً عن الوطن، بهدف إطلاعهم على برامج وفعاليات الموسم المختلفة. وتضمن برنامج الزيارة جولة تعريفية لأسر وذوي شهداء الواجب على مواقع فعاليات السيتي ووك؛ اطلعوا خلالها على ما تقدمه من عروض وفعاليات منوعة لاقت استحسانهم، كما شملت الزيارة مشاركتهم في عدد من التجارب الترفيهية والمغامرات في السيتي ووك، إضافة إلى مشاهدة العروض التفاعلية بالمنطقة، كما تضمنت الجولة زيارة قرية الأنمي العالمية، وعدد من المواقع الأخرى.

وأبدت أسر وذوو الشهداء عن سعادتهم بهذه المبادرة غير المستغربة التي تعكس حجم الاهتمام من قبل الدولة، وكافة قطاعات ومؤسسات المجتمع الرسمية والخاصة بهذه الفئة التي ضحى ذووهم بأرواحهم دفاعاً عن الوطن وقيادته، مقدمين شكرهم وتقديرهم لوزارة الحرس الوطني وإلى إدارة موسم جدة على هذه الجولة التي أدخلت السعادة على قلوب ذويهم، وعكست حجم الجهود المبذولة في موسم جدة لإسعاد المجتمع وصنع حالة من الفرح والبهجة لدى كافة فئات المجتمع وزوار جدة، منوهين في هذا الصدد بحسن الاستقبال وكرم الضيافة في هذه المبادرة الجميلة.