اغتيال عقيد بالحرس الثوري

طهران – البلاد

تلقى الحرس الثوري الإيراني ضربة جديدة بمقتل عقيد من قواته بعملية اغتيال وقعت أمس (الأحد)، وسط العاصمة الإيرانية طهران؛ إذ أكدت دائرة العلاقات العامة في الحرس مقتل العقيد صياد خدائي، وذلك بعدما تناقلت وسائل إعلام إيرانية الخبر.

وقال بيان للحرس الثوري: إن الضابط القتيل تعرض لإطلاق نار في أحد الأزقة المؤدية إلى شارع مجاهدي الإسلام شرق طهران، ما قد يشير إلى تفتت داخلي في صفوف الحرس، بينما أفادت مصادر أخرى، أن خدائي ينتمي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وسبق له أن شارك بالمعارك في سوريا، مؤكدة أنه قتل بـ5 رصاصات مجهولة أطلقت عليه من دراجة نارية يقودها مجهولان في شارع “مجاهدي الإسلام” بالعاصمة بالقرب من منزله، مشيرة إلى أن زوجته عثرت عليه غارقا بدمائه وأبلغت عن الحادث.

وأشارت إلى أن عملية مطاردة المهاجمين مستمرة من قبل قوات الأمن التي اتخذت الإجراءات اللازمة للتعرف على الجناة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن الحادث.