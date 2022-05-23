الإقتصاد

استيراد منتجات زراعية بقيمة 367 مليون ريال

صحيفة البلادaccess_time22 / شوال / 1443 هـ      23 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

وقع صندوق التنمية الزراعية عددًا من عقود التمويل لاستيراد منتجات زراعية بقيمة 367 مليون ريال، وذلك ضمن مبادرة الصندوق لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغـذائي.

ووقع الصندوق عقدًا مع شركة المتميزة الأولى للأعلاف لتمويل استيراد الشعير بقيمة 92 مليون ريال، وعقداً مع شركة النافع للأغذية لتمويل استيراد الشعير بقيمة 125 مليون ريال، وعقداً مع الشركة العربية للخدمات الزراعية “أراسكو” بقيمة مليون 150 مليون ريال لتمويل استيراد الشعير والذرة الصفراء وفول الصويا.

ويأتي توقيع هذه العقود لتعزيز المخزون الإستراتيجي وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية بسبب تداعيات الأزمة في أوكرانيا.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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