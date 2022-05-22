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“Snap Inc” توسع أنشطتها التدريبية للمواهب الرقمية في المملكة

صحيفة البلادaccess_time21 / شوال / 1443 هـ      22 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

ناقش معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه اليوم، فرص تعزيز التعاون وتوسيعه ليشمل المزيد من الأنشطة التدريبية، مع نائب أول الرئيس في شركة “Snap Inc” بن شويرين.

وتناول اللقاء الذي يُعد خاتمة جولة معاليه التي امتدت 20 يومًا وشملت ثلاث ولايات ومدن هي نيويورك وواشنطن وكاليفورنيا، عددًا من الموضوعات في مقدمتها مناقشة إستراتيجية “Snap” في المنطقة بما في ذلك منظومة المطورين واستوديوهات المبدعين ووسائل التواصل الاجتماعي، متطرقين إلى ضرورة التعاون في مجال الإصلاحات للسياسات والتنظيمات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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