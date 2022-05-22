وفد عماني يطلع على التجربة السعودية في قطاع الإسكان

الرياض : البلاد

استقبل المشرف العام على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، اليوم، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان في سلطنة عمان المهندس حمد بن علي النزواني، والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزه في مجال الإسكان وتخطيط المدن بين الوزارتين في المملكة وسلطنة عمان، كما جرى تقديم عرض مرئي عن مشاريع الوزارة ومنجزاتها وإسهاماتها في قطاع الإسكان قدمه المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم.

ثم قام المهندس بن سعيد والوفد المرافق بزيارة مركز سكني الشامل، واطلعوا على تجربة الوزارة في تقديم جميع الخدمات المتعلقة بتملك المسكن بشكل تكاملي مع الجهات ذات العلاقة في مكان واحد، وما تقدّمه من خدمات متنوعة وما يتيحه من خيارات وحلول سكنية لتمكين الأسر السعودية من التملّك.

كما زار الوفد العماني مشروع مرسيه شمال مدينة الرياض واطلعوا على تجربة مشاريع الضواحي السكنية الكبرى، التي توفر مجتمعات إسكانية حيوية متقدمة تتكامل فيها جميع الخدمات والاحتياجات للحصول على مسكن ملائم.