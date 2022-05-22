الدولية

زيلينسكي يتعهد بمنح البولنديين نفس حقوق الأوكرانيين

صحيفة البلادaccess_time21 / شوال / 1443 هـ      22 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أثناء زيارة نظيره البولندي آندريه دودا إلى كييف إن المواطنين البولنديين في أوكرانيا سيُمنحون نفس الحقوق التي يحصل عليها اللاجئون الأوكرانيون في بولندا حالياً.

ومنحت بولندا الحق في العيش والعمل والمطالبة بمدفوعات الضمان الاجتماعي لأكثر من ثلاثة ملايين لاجئ أوكراني فروا من الهجوم الروسي على بلادهم.

وقال نائب من الحزب الحاكم في أوكرانيا في وقت سابق اليوم إن زيلينسكي أعلن قرب طرح تشريع برلماني لمنح المواطنين البولنديين “وضعا قانونيا خاصا” في أوكرانيا.

ibrahim

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أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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