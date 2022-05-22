الرياضة “الرياضة” و”الشؤون البلدية والقروية والإسكان” توقعان مذكرة تفاهم

جدة- البلاد

وقّع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بجدة، مذكرة تفاهم بين الطرفين؛ وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين من الجهات ذات العلاقة. تأتي هذه الاتفاقية في ضوء التعاون بين منظومتي الاستثمار في القطاعين الرياضي والبلدي، بما يسهم في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتحسين البيئة الاستثمارية إلى جانب جذب الاستثمارات وتعزيز الإيرادات غير النفطية وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 مما يساعد في رفع جودة الحياة في مدن المملكة. وتهدف هذه المذكرة إلى تطوير وسائل طرح المشروعات والاستثمارات المندرجة تحت اختصاص الجهات الحكومية، عبر تمكين الوزارة من طرح فرصها الاستثمارية عن طريق بوابة “فرص” من خلال رحلة مؤتمتة بالكامل وإجراءات ميسرة بما يمكن من توسيع قاعدة المتنافسين ورفع مستوى الشفافية وتسهيل رحلة المستثمر للوصول للفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من خلال بوابة موحدة.