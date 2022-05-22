الأمير فهد بن جلوي يترأس الوفد السعودي في دورة الألعاب الخليجية

الرياض- البلاد

وصل صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ، إلى دولة الكويت لترؤس الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الخليجية الثالثة (الكويت2022) وحضور حفل افتتاح الدورة اليوم نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزير بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

حيث كان في استقبال سموه رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر الصباح وعضو اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ مبارك الفيصل الصباح والأمين العام للجنة الأولمبية الكويتية حسين المسلم.

وضم الوفد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أضواء العريفي، ورئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، ورئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله الوثلان، ورئيس اللجنة السعودية للبادل خالد السعد.