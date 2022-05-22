إطلاق مبادرة القهوة السعودية «مع هبة ريح شمالية»

رفحاء ـ البلاد

شهد محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني أمس، افتتاح مبادرة “القهوة السعودية مع هبة ريح شمالية “التي ينظمها النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية، وتستمر ثلاثة أيام، وذلك بحديقة التابلاين في مدخل رفحاء الغربي.

وتتضمن المبادرة ورشة عمل عن كيفية تحضير وتجهيز القهوة السعودية، وبرنامجا ثقافيا يحتوي على قصص عن القهوة والأشعار التي ذكرت فيها القهوة وغيرها. من جهته، أوضح رئيس النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية ماجد المطلق أن المبادرة تهدف إلى إبراز القهوة كمنتج ثقافي سعودي أصيل يعود إلى مئات السنين، وتعبر عن التنوع الثقافي في صناعة القهوة وطريقة تقديمها، بوصفها منتجًا ثقافيًا مميزًا للمملكة، وإظهار التنوع الثقافي في طرق إعداد وتقديم القهوة وإبراز مظاهر الكرم والضيافة السعودية الأصيلة المرتبطة بالقهوة السعودية وعاداتها الفريدة من خلال مجالس بيوت شعر مجهزة بالأثاث الشعبي من سدو ومعاميل وغيرها من المقتنيات اللازمة.